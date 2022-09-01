Pedro Ximenez X Oloroso | 高地雙雪莉

身為全蘇格蘭最古老的酒廠之一，格蘭多納酒廠自1826年由James Allardice成立，始終恪守創始人建立的優良傳統，至今仍使用來自西班牙安達盧西亞的頂級Pedro Ximenez雪莉桶和Oloroso雪莉桶來熟成威士忌。位於東高地深處的福格山谷中，擁有道地高地風格，酒體鮮明飽滿，造就出聞名遐邇之深邃色澤及鮮明個性的重雪莉風味高地單一麥芽威士忌。

美商百富門烈酒集團甫於日前宣佈，為蘇格蘭單一麥芽威士忌格蘭多納酒廠投資超過三千萬英鎊，在亞伯丁夏福格河谷的釀造地大幅增設生產設備。格蘭多納酒廠近兩百年來皆以選用頂級雪莉桶熟成單一麥芽的珍稀威士忌，而獲得來自全球各地威士忌鑑賞家青睞與收藏。擴建酒廠生產設備是百富門進行的第二階段投資，第一階段則為2020年翻新了格蘭多納遊客中心，增設了貴賓專屬品酒室、威士忌酒吧、沙發休息區與產品零售區，提升並豐富了遊客們的造訪體驗。

酒廠擴建計畫預計以歷經數世紀的威士忌釀造技術傳承為基礎，而主要重心在於保存令品牌自豪的博恩斯米爾莊園遺址以及卓越製酒工藝，包括將之前的酒廠建築翻新為可運作的生產區。酒廠內所有的既有建築與指標性庭園將維持不變，同步保有格蘭多納的豐富經典傳承以及傳統威士忌的釀造工藝，將此珍貴技術與資產世世代代流傳至後世。擴建計畫主要承包商為Briggs of Burton公司，土木工程的部分則由Blyth & Blyth公司負責。此專案計畫為期三年，完工後將使酒廠的製造產能超過雙倍，同時更友善地球珍惜資源可大幅改善營運方面的節能效益。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。