Respect All, Fear none | The Clydeside年輕勇士大無畏出征

By Jasmine Ko
23 Mar 2022
Respect All, Fear none | The Clydeside年輕勇士大無畏出征
Wine & Dine
Respect All, Fear none | The Clydeside年輕勇士大無畏出征

2017年初餾新酒即被評為「全球威士忌界十大最受期待的全新酒廠之一」的The Clydeside克萊薩酒廠，由Morrison家族創廠，為一百多年來蘇格蘭港都Glasgow格拉斯哥首座純威士忌酒廠，並堅持使用在地資源打造屬於這座城市的威士忌。

Morrison家族曾參與建造這座威士忌出口最重要的港口Queen’s Dock，克萊薩酒廠使用1870年代家族所建之動力倉庫建築再造而成，酒廠水源來自家族整建水壩的國家公園湖水，與當地七個小農簽訂契作合作收購大麥，並交由也是家族經營的在地發麥廠Simpsons Malt處理。藉由父親Tim Morrison釀酒的傳統工藝實力，加上已故大師Dr Jim Swan生前專為克萊薩酒廠設計的木桶政策；憑藉如此堅強實力後盾，於蘇格蘭大港邊的老宅中全新誕生「The Clydeside克萊薩單一麥芽威士忌。」

喝酒的人都說，威士忌是時間的禮物。經過了一點歲月淬煉的人，更是享受年份威士忌的沈穩；而在大眾追求的風味趨近一致的同時，有個淺嘗一口即讓人眼睛為之一亮的活力輕盈。The Clydeside克萊薩單一麥芽威士忌創廠版-「Stobcross啟程」，低地威士忌獨特英式花園風格，鮮榨果香奔放自由，迷人花香調，入口有著莓果沙拉的輕盈，彷彿花漾少年迎面而來。酒精濃度46%，卻極易入口的輕巧百搭餐，酒界前輩特別不建議攜至拼酒場合，容易被喝光且後座力不容小覷。

台灣，為The Clydeside克萊薩亞洲區第一個市場，希望亞洲區的老饕代表-台灣酒友們也會喜愛這支威士忌；將於四月全台上市，指定通路販售。

啟程 STOBCROSS｜克萊薩 蘇格蘭低地單一麥芽威士忌

STOBCROSS Lowland single malt scotch whisky

容量：700ml

酒精濃度：46% Vol

建議售價：NT$ 1,500

Sweetness flowers甜美的花香調

Tropical fruits熱帶水果奔放自由

Orchard berries鮮摘莓果天然清新

Beautiful young美妙的年輕生命力

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

The Clydeside 克萊薩 Stobcross啟程 蘇格蘭單一純麥 Scotch

Jasmine Ko
Spirits scotch whisky single malt
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