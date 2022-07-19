The Six Pillars | 方圓混血

By Jasmine Ko
19 Jul 2022
The Six Pillars | 方圓混血
Wine & Dine
The Six Pillars | 方圓混血

麥卡倫以其不朽之經典六大標柱，加上無與倫比之工藝與創意，於2022年推出全新系列《M Collection》，並與法國頂級水晶品牌Lalique萊儷合作，由知名創意總監 Fabien Baron設計出代表六大標柱的六面水晶酒瓶，展現Macallan絕代風華。

麥卡倫六大標柱背後所代表的事物分別為：麥卡倫莊園、精緻小巧的蒸餾器、最高品質的橡木桶、雪莉酒潤桶工藝、渾然天成的自然酒色和傳承百年的釀酒智慧。品牌邀請Nick Knight以抽象、表現主義之風格創作一系列照片與影片；透過獨到眼光，用冰塊意像來捕捉《麥卡倫M Collection》之風采，向麥卡倫與自然的連結、流經麥卡倫莊園的斯佩河致敬。

《麥卡倫 M Collection-M》代表六大標柱之「渾然天成的自然酒色」，酒色完全來自珍貴橡木桶，以時間換取天然色澤，從清澈明亮的橡木原色到深邃迷人的桃花心木色，不添加任何業界常使用的焦糖調色；以100%頂級初次雪莉橡木桶所釀造出的純天然酒色，珍稀的威士忌於手工打造的透明萊儷水晶瓶中閃耀著光芒，完美詮釋自然酒色之概念。

酒款資訊：

色澤：天然深琥珀色

香氣：香甜黑櫻桃和德梅拉拉糖，伴隨著精製橡木和皮革調，裹著奔放的巧克力和香草風味。

口感：甘草和茶葉的草本調，融入滑順的卡士達醬和香橙巧克力，並帶有一絲木質辛香調。

餘韻：濃郁果乾及黑巧克力。

酒精濃度：45%

建議售價：$193,800

《麥卡倫M Collection-M Black》代表六大標柱的「百年傳承的釀酒智慧」及對這項工藝堅定不移的信賴；立足優良傳統、同時追求突破與創新的威士忌釀造團隊，大膽融合麥卡倫經典雪莉與煙燻泥煤，兼具和諧平衡及豐富層次，並盛裝在手工打造稀有的黑色萊儷水晶瓶中，創造出這個獨樹一格的酒款。

酒款資訊：

色澤：天然日出金

香氣：新鮮蘋果、西洋梨和柑橘，伴隨著香甜椰棗，其後逐漸綻放出輕柔細緻的泥煤味。

口感：香橙果乾、炙烤白桃和蜂蜜無花果，伴隨著蘇丹娜葡萄和黑巧克力，最後緩緩湧現出溫暖的泥煤調和生薑辛香味。

餘韻：綿長的煙燻泥煤和甜美的葡萄乾。

酒精濃度：46%

建議售價：$218,700

《麥卡倫M Collection-M Copper》則代表六大標柱「精緻小巧的蒸餾器」，為淬鍊濃郁醇厚酒體之至要關鍵。其蒸餾器獨特的尺寸與形狀使酒液可接觸最大面積的銅壁，幫助新酒集中風味，才能精粹出每一滴濃郁芳香、醇厚紮實的酒液。以手工打造之黃銅色萊儷水晶酒瓶象徵著蒸餾器，反映出麥卡倫堅持以精粹提供最佳品質並引以為傲。

酒款資訊：

色澤：天然亮金色

香氣：鮮甜的香蕉、西洋梨和白桃，伴隨著麥芽餅乾、棉花糖和香草，並隱約散發出檸檬柑橘香。

口感：梨子糖、焦糖香蕉和水果雪酪，逐步發展出麥芽香和橡木辛香味。

餘韻：綿長且柔順的烘烤橡木味。

酒精濃度：42%

建議售價：NT$237,500

稜鏡般反射出六大標柱精神本質與奪目光華的《麥卡倫M Collection》水晶瓶，由品牌創意總監Fabien Baron費心構思，設計出六個三角形切面組成的高雅瓶身，再藉傳世130多年法國水晶製造商Lalique萊儷職人之手，以精湛工藝技巧形塑出質感細緻、晶瑩清透的實體。每支珍貴酒瓶皆以符合永續性與在地取材原則之精緻外盒悉心包覆，並透過英國著名奢華時尚攝影師、創意夢想家Nick Knight的攝影鏡頭呈現於世人面前。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

The Six Pillars 麥卡倫六大標柱 M Collection Lalique萊儷 Fabien Baron Nick Knight

Jasmine Ko
luxury Spirits scotch whisky
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