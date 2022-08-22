共「造」新「局」｜XR21 Travel Beyond Edition星宇限量組 向造局者致敬

這個世界，需要跳脫世俗規則、勇於超越自我的「造局者」。造局的過程，如同一段持續探索、跳脫框架的旅程，而這一次，不斷追求極致珍稀佳釀風格的Johnnie Walker XR21，聯手在航空業創造精品航空觀點的星宇航空 STARLUX，特別將追求品質、精益求精的精神與不斷自我挑戰的態度進行跨界合創，致敬所有逆勢突圍、開拓新局的「造局者」精神。

IMAGE JOHNNIE WALKER

#AD

世界在快速改變，思維也在快速改變，在現今競爭越趨激烈的環境下，模式的運作如同知識的產生，已經不能再只是依循過去所習知的模式進行規劃，我們必須持續地發現及挖掘出各種創新想像，跳脫既有的思維與運作，善用「聯想」才能產生新的能量。這是改變現有的遊戲規則，就是創新，這是屬於造局者持續前進不懈的精神。

我們眼中的造局者，不會因為「做得更多」而自滿，他們更多的精力會專注於「做得不同」—他們必須眼光遠大、觀察細緻，更專注於深入了解、聆聽，重視分析、數據，然後「問對的問題」，才會找到對的答案，你可以說「遊戲規則」由問對問題的人來定義，而造局者的專注觀點，在於透過不同的視角觀察、問對問題，從而找出解決方案，最終不斷前行、不斷超越。這次我們面對的兩位主角—Johnnie Walker與星宇航空，都在自身的基礎上創造不一樣的想像，創造超乎期待的成就。

跳脫傳統思維 展現新格局時代

說到調和威士忌，你第一個想到的應該就是Johnnie Walker。這家從1820年開始的蘇格蘭威士忌事業，直到1909年約翰・華克的曾孫、首席調和師 Sir Alexander Walker II亞歷山大‧華克二世接管家族事業時，這位眼光獨具的創業家，不僅將新知帶入家族企業，還蒐羅蘇格蘭各地風味、買下眾多不同風格的酒廠；而這個決策不僅確保了Johnnie Walker的品質及風味，更建構了Johnnie Walker永續發展的基礎，讓原本只是來自一間小雜貨店的威士忌品牌成功推向世界，更開創全新的威士忌格局與時代，以「Johnnie Walker」之名為品牌注入新活力，讓它成為調和式威士忌的著名代表。

為了向亞歷山大・華克二世致敬，Johnnie Walker利用這位威士忌產業「造局者」生前留下的手稿為核心，嚴選調和入百年消逝酒廠PORT DUNDAS超過21年的絕版珍釀，創造出這款代表造局者的Johnnie Walker XR21。透過僅使用於頂級稀有酒款的Three-Stage Blending調和法，XR21入口溫暖的煙燻味 包覆著蜂蜜甜味與香料，柑橘、熱帶熟成與焦糖的香氣互相交織，並帶有煙草和葡萄乾風味，成就無窮無盡的醇郁餘韻氣度非凡的醇郁風味，始於造局者，也敬獻給有膽識的當代造局者們。

而星宇航空STARLUX，也是造局者的代表之一。2018年創立的星宇航空，是創辦人、董事長張國煒親力親為打造的一片天空，身為航空產業的「後進者」，星宇航空自許不一定要成為產業中規模最大，卻要成為做到最好的航空公司，「星宇的目標是成為台灣航空規格的制訂者」張國煒的野心不小，但他所創造的成績也不容小覷—星宇航空跳脫傳統航空業的框架，以「精品航空」作為自身定位，僅花不到短短 2 年就成功建立起全新的航空公司，說是「傲視航空產業」並不為過。你可以說星宇航空追求無限可能想像的思維，讓他們無懼挑戰、勇敢追夢，更以專業團隊實踐高水準、重視小細節的不斷挑戰精神，成為不斷超越自己、挑戰極限的「造局者」，創造不一樣的想像，成為業界經典標竿。

聯手創造超越極致的造局者想像

這兩個跨世代的「造局者」品牌，這次聯手推出禮獻造局組合，以超越時間淬鍊的珍稀佳釀，向正在突破的當代造局者們獻上最高敬意的「XR21 Travel Beyond Edition 星宇限量組」，以「Game Changer」為核心，創造屬於造局者不因時代、框架而受限，持續追求無限可能的品牌精神，透過與XR品酩時光，思考屬於造局者突破框架、創造無限可能的極致精神。

這兩個跨世代品牌同時兼具對品質要求、精益求精的精神，與不斷自我挑戰的極致態度，從「造局者」思維出發，這樣聯手似乎是理所當然，從「1820」到「2018」，造局者渴望「反思」及「與自我內心對話」造就了超越自身的思維，Johnnie Walker與星宇航空都從自身的激勵與不斷成長中創造了屬於內在的「自我實現」，致敬所有逆勢突圍、開創新局的造局者，確實再適合也不過了。

而XR21 Travel Beyond Edition 星宇限量組，以鉑光金髮絲紋板材材質，搭配3D立體工藝壓紋，打造獨一無二的航空集裝箱造型，再物黑色銘版上雷射雕刻XR的銀色襯線，不僅實用性十足，也值得珍藏，徵著造局者不容忽視的傳奇風範，百年經典符號重新詮釋、雋永永存。

此外，即日起至9/30，購買XR21 Travel Beyond Edition 星宇限量組，即可憑星宇STARBOX箱內附之刮刮卡，刮取其專屬序號後到「帝亞吉歐LINE官方帳號」登錄參加抽獎，就有機會獲得「XR跨境空中品酩會」席位，讓你在專機上品酩XR 21，這樣極致的獨家體驗，值得所有造局者持續探索。

想要瞭解更多，請探索活動網站、Johnnie Walker Instagram 、帝亞吉歐威士忌會所LINE

#禁止酒駕_未滿18歲禁止飲酒

#本文內容涉及酒類產品促銷訊息_請勿轉發分享給未達法定購買年齡者