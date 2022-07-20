Fly To The Moon With 101 | 煙花秋月

總是以絢麗煙火於歲末最後一刻陪伴眾人迎接新的開始，台北101跨年花火享譽國際，今年大秀不只要在跨年夜華麗登場，更要在花好月圓人團圓的日子，首度呈獻美味，邀您品飲嚐餅共嬋娟。

以2020跨2021年的新年煙火所代表之愛與希望為概念設計禮盒，，台北101中秋月餅禮盒精選4款廣式月餅：特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃；味覺層次豐富，甘甜回香。廣式月餅之餅皮，即是所謂的「漿皮」，不使用砂糖、雞蛋或酥油，而是採用低筋麵粉、轉化糖漿及花生油做成，具有讓舌尖產生消融口感的「回油」特性。除了中秋饗宴必備、餡料講究的4款月餅，另有4入冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」，以國王派派皮改良之酥皮，加上古法醃漬25天的鹹蛋黃，耗時3天秘製而成，金黃澄亮，酥脆爽口。

除了古典融合創新的自家精製月餅，台北101亦推出年度限量自營精品台北101紀念酒紅瓶400瓶，做為歡慶中秋節品飲以及送禮之最佳首選。101紀念酒源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱，濃醇甘甜，溫醞回香。宛如藝術作品之台北101建築體瓶身受限於窯燒製作流程的繁雜、製作稀少、限量發售；附上兩只同款大紅純飲杯。不論內涵亦或外觀，皆為各大節慶最推薦的國際級伴手禮。

秉持讓世界看見台灣之初衷，台北101期望能彰顯出台灣各方面的努力與不凡；透過多元視角，展現台灣文化、藝術、時尚、創意等不同面向之精緻生活，把台灣好山、好水、好物以及豐富精彩的用心推向國際。結合國際知名新年煙火IP以及台灣名家手工製作月餅，一解美食饕客「舌尖上的鄉愁」，台北101中秋禮盒一盒8入定價NTD1680，7月底前於網上預訂，即可享早鳥85折優惠，8月15日前訂購享95折優惠：https://bit.ly/3NZ0KBv

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。