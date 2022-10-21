Make It Yours｜成為你的專屬宣言

每一滴路易十三都是鮮活的傳奇。如今，這一體驗得以延展其縱深所及，讓把握當下、塑造未來的創意先鋒深入感受路易十三的不凡魅力，展示品牌的當代精神與大膽革新。

路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP），點滴之間，純真本色。每一支珍萃裝均含10毫升路易十三干邑臻釀，每一支珍萃裝的色彩都代表著一種與生俱來的態度：無論何時，無論何地，和同好一起率性表達這個宣言。

從位於法國干邑地區的葡萄園，到底特律的摩天大樓；從伊豆半島，仙烏魯木齊的紅山⋯⋯一幅幅遼遠而空靈的景致遙相呼應，吟詠出一曲對於游牧精神的讚歌。於自然和城市之間，詮釋路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP）。

品牌磅礴推出珍萃裝 The DROP，期許它成為新世代群族認同的代表作。這是一個不斷向前、隨性、樂在其中的一代，熱愛自行創作。新一代的鑒賞家，都是數位原創家、先驅者、生活實現家。他們身兼數職，共享共榮。他們肯定自己的群組，勇於為自己爭取世界的定位，也一起掌握當下。身為一個群體的他們，隨性、主導性強，不斷重新定義精品的準則，創造出自己獨特的「藝術生活」。及時行樂。 THE DROP 站在路易十三品牌宣言的轉折點－「望向未來世紀」。這創新的新品就是以遊牧主義和新一代生活態度而設計。

品牌透過 THE DROP 賦予新世代路易十三最純粹的精髓。每瓶含有10毫升的路易十三干邑臻釀，每一支珍萃亦呼應不同的情緒與態度：氣場非凡 Loud、光芒四射 Glow、大膽 Bold、圓潤 Smooth、耀眼清亮 Bright。無論何時何處，都可選一款與當下最有共鳴的 THE DROP，即可與他們的群族一同享受這體驗。另可搭配不同色彩的肩帶來攜帶，可隨心情與氛圍來挑選。只需一瓶 THE DROP，就能完整感受路易十三干邑的精華。

Make It Yours 是路易十三珍萃裝 THE DROP 的標籤標語，描述的是即興態度的內在心境。意指讓它成為你的。讓這世界、這時刻，THE DROP成為你的專屬。

產品企劃的視覺呈現則是一個鏡頭，讓新的世代藉此積極參與。他們正在把 THE DROP變成他們的專屬品。視覺效果展現出產品的所有權，地點與時刻，將這些都結合成整體的體驗，以摩登、優雅、大膽的方式將THE DROP定調在這時代的精神中。

THE DROP是一場即興的體驗，透過遊牧精神的廊道感受路易十三，它開啟了時間的新層次：正是藉此極致的原料體驗出路易十三的絕對經典。

時間的維度，依據當下的生活經歷而延展、濃縮、加速。這是路易十三一直在探索的層面，同時探索過去、現在與未來的時間。而也在時間的維度中，路易十三過去數十年精湛技藝與一個懸浮的時光產生共鳴。

珍萃裝不僅詮釋風格，不僅是一枚配件，它是一個宣言，創領潮流，更將跨越時光。並非速食時尚的精品，它是雋永的，始終處於流動之中；並非靜止的，它代表遊牧精神。它的魅力在於拒絕千篇一律，而是全然為你發生。並非靜態，而是隨心所欲、全然屬於你。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。