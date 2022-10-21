facebook

Make It Yours｜成為你的專屬宣言

By Katerina Cheng
21 Oct 2022
Make It Yours｜成為你的專屬宣言
Wine & Dine
Make It Yours｜成為你的專屬宣言

每一滴路易十三都是鮮活的傳奇。如今，這一體驗得以延展其縱深所及，讓把握當下、塑造未來的創意先鋒深入感受路易十三的不凡魅力，展示品牌的當代精神與大膽革新。

路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP），點滴之間，純真本色。每一支珍萃裝均含10毫升路易十三干邑臻釀，每一支珍萃裝的色彩都代表著一種與生俱來的態度：無論何時，無論何地，和同好一起率性表達這個宣言。

從位於法國干邑地區的葡萄園，到底特律的摩天大樓；從伊豆半島，仙烏魯木齊的紅山⋯⋯一幅幅遼遠而空靈的景致遙相呼應，吟詠出一曲對於游牧精神的讚歌。於自然和城市之間，詮釋路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP）。

品牌磅礴推出珍萃裝 The DROP，期許它成為新世代群族認同的代表作。這是一個不斷向前、隨性、樂在其中的一代，熱愛自行創作。新一代的鑒賞家，都是數位原創家、先驅者、生活實現家。他們身兼數職，共享共榮。他們肯定自己的群組，勇於為自己爭取世界的定位，也一起掌握當下。身為一個群體的他們，隨性、主導性強，不斷重新定義精品的準則，創造出自己獨特的「藝術生活」。及時行樂。 THE DROP 站在路易十三品牌宣言的轉折點－「望向未來世紀」。這創新的新品就是以遊牧主義和新一代生活態度而設計。

品牌透過 THE DROP 賦予新世代路易十三最純粹的精髓。每瓶含有10毫升的路易十三干邑臻釀，每一支珍萃亦呼應不同的情緒與態度：氣場非凡 Loud、光芒四射 Glow、大膽 Bold、圓潤 Smooth、耀眼清亮 Bright。無論何時何處，都可選一款與當下最有共鳴的 THE DROP，即可與他們的群族一同享受這體驗。另可搭配不同色彩的肩帶來攜帶，可隨心情與氛圍來挑選。只需一瓶 THE DROP，就能完整感受路易十三干邑的精華。

Make It Yours 是路易十三珍萃裝 THE DROP 的標籤標語，描述的是即興態度的內在心境。意指讓它成為你的。讓這世界、這時刻，THE DROP成為你的專屬。

產品企劃的視覺呈現則是一個鏡頭，讓新的世代藉此積極參與。他們正在把 THE DROP變成他們的專屬品。視覺效果展現出產品的所有權，地點與時刻，將這些都結合成整體的體驗，以摩登、優雅、大膽的方式將THE DROP定調在這時代的精神中。

THE DROP是一場即興的體驗，透過遊牧精神的廊道感受路易十三，它開啟了時間的新層次：正是藉此極致的原料體驗出路易十三的絕對經典。

時間的維度，依據當下的生活經歷而延展、濃縮、加速。這是路易十三一直在探索的層面，同時探索過去、現在與未來的時間。而也在時間的維度中，路易十三過去數十年精湛技藝與一個懸浮的時光產生共鳴。

珍萃裝不僅詮釋風格，不僅是一枚配件，它是一個宣言，創領潮流，更將跨越時光。並非速食時尚的精品，它是雋永的，始終處於流動之中；並非靜止的，它代表遊牧精神。它的魅力在於拒絕千篇一律，而是全然為你發生。並非靜態，而是隨心所欲、全然屬於你。

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

路易十三 路易十三珍萃裝 The DROP 望向未來世紀 全然屬於你

Katerina Cheng

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.