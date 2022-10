Make It Yours｜成為你的專屬宣言

每一滴路易十三都是鮮活的傳奇。如今,這一體驗得以延展其縱深所及,讓把握當下、塑造未來的創意先鋒深入感受路易十三的不凡魅力,展示品牌的當代精神與大膽革新。

路易十三珍萃裝(LOUIS XIII THE DROP),點滴之間,純真本色。每一支珍萃裝均含10毫升路易十三干邑臻釀,每一支珍萃裝的色彩都代表著一種與生俱來的態度:無論何時,無論何地,和同好一起率性表達這個宣言。

從位於法國干邑地區的葡萄園,到底特律的摩天大樓;從伊豆半島,仙烏魯木齊的紅山⋯⋯一幅幅遼遠而空靈的景致遙相呼應,吟詠出一曲對於游牧精神的讚歌。於自然和城市之間,詮釋路易十三珍萃裝(LOUIS XIII THE DROP)。

品牌磅礴推出珍萃裝 The DROP,期許它成為新世代群族認同的代表作。這是一個不斷向前、隨性、樂在其中的一代,熱愛自行創作。新一代的鑒賞家,都是數位原創家、先驅者、生活實現家。他們身兼數職,共享共榮。他們肯定自己的群組,勇於為自己爭取世界的定位,也一起掌握當下。身為一個群體的他們,隨性、主導性強,不斷重新定義精品的準則,創造出自己獨特的「藝術生活」。及時行樂。 THE DROP 站在路易十三品牌宣言的轉折點-「望向未來世紀」。這創新的新品就是以遊牧主義和新一代生活態度而設計。

品牌透過 THE DROP 賦予新世代路易十三最純粹的精髓。每瓶含有10毫升的路易十三干邑臻釀,每一支珍萃亦呼應不同的情緒與態度:氣場非凡 Loud、光芒四射 Glow、大膽 Bold、圓潤 Smooth、耀眼清亮 Bright。無論何時何處,都可選一款與當下最有共鳴的 THE DROP,即可與他們的群族一同享受這體驗。另可搭配不同色彩的肩帶來攜帶,可隨心情與氛圍來挑選。只需一瓶 THE DROP,就能完整感受路易十三干邑的精華。

Make It Yours 是路易十三珍萃裝 THE DROP 的標籤標語,描述的是即興態度的內在心境。意指讓它成為你的。讓這世界、這時刻,THE DROP成為你的專屬。

產品企劃的視覺呈現則是一個鏡頭,讓新的世代藉此積極參與。他們正在把 THE DROP變成他們的專屬品。視覺效果展現出產品的所有權,地點與時刻,將這些都結合成整體的體驗,以摩登、優雅、大膽的方式將THE DROP定調在這時代的精神中。

THE DROP是一場即興的體驗,透過遊牧精神的廊道感受路易十三,它開啟了時間的新層次:正是藉此極致的原料體驗出路易十三的絕對經典。

時間的維度,依據當下的生活經歷而延展、濃縮、加速。這是路易十三一直在探索的層面,同時探索過去、現在與未來的時間。而也在時間的維度中,路易十三過去數十年精湛技藝與一個懸浮的時光產生共鳴。

珍萃裝不僅詮釋風格,不僅是一枚配件,它是一個宣言,創領潮流,更將跨越時光。並非速食時尚的精品,它是雋永的,始終處於流動之中;並非靜止的,它代表遊牧精神。它的魅力在於拒絕千篇一律,而是全然為你發生。並非靜態,而是隨心所欲、全然屬於你。

※ 警語:禁止酒駕,未滿18歲禁止飲酒。