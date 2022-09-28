STAY ORIGINAL｜獻給真正懂威士忌的人

氣候漸涼，正是台灣烈酒季開始起跑時刻；今年在起跑線蓄勢待發的威士忌成員多了兩個充滿自信與魅力的新品牌！由傳承至第五代的知名威士忌家族莫里森（Morrison）培育，一款來自蘇格蘭威士忌重鎮伯斯（Perth），以 100% 雪莉桶熟陳原酒勾兌而成的調和麥芽威士忌「OLD PERTH 歐柏斯」；另一款則是精選自威士忌聖地艾雷島的優質單一麥芽威士忌「MAC-TALLA 慕特樂」。兩大品牌共同特色在於「自然酒色 不加焦糖色素」和「非冷凝過濾 展現原始風味」，自然無添加的風味不僅令人放心品酩，更在國際烈酒競賽中嶄露頭角，備受矚目！

傳承百年調和工藝，重現經典風味

「OLD PERTH歐柏斯」1908 年於調和威士忌之都伯斯（Perth）問世，許多知名威士忌公司與品牌都於此創立。創辦人彼得‧湯姆森以雜貨店起家，擅於辨別威士忌優劣，不惜成本蒐羅大量的雪莉桶威士忌，使用了極高比例的麥芽威士忌，精心調和後於自家雜貨店販售。此舉在當時十分罕見，有別於其他雜貨店大多以波本桶、穀類威士忌為主，沒有多久便在市場上受到矚目並引領風潮。但到了 1970 年左右，伯斯因為去鄉村化關係，成為被遺忘的威士忌之城。一直到了2014年，知名的莫里森家族（Morrisons）收購了「OLD PERTH 歐柏斯」，並將其打造成更純粹的高階雪莉桶威士忌品牌。首先從調和威士忌進階成調和麥芽（Blended Malt），並將酒液範圍鎖定在蘇格蘭最知名的斯佩賽產區（Speyside），只使用優質雪莉桶熟陳的威士忌進行調和，呈現出百年前的經典風味!

進階重生的 OLD PERTH，因雪莉桶存量豐富，堅持 100% 使用雪莉桶熟陳的威士忌，不需過桶、不需要焦糖色素調色，就能呈現自然迷人的琥珀酒色，不僅看起來賞心悅目，自然無添加的風味更令人放心品嚐。除此之外，採用非冷凝過濾製程，保留酒液原始芳香酯類、醇類、酚類，讓每一口的風味都更加豐富。推出至今，已在 2021 年、2022 年連續獲得國際大獎肯定，共奪 4 金 2 銀，備受讚譽。台灣此次引進三支核心酒款，分別為經典、原桶強度以及 12 年，將以平易近人的價格帶給消費者 100% 的雪莉桶威士忌體驗！

舌尖上的艾雷島，集環島風味之大成

蘇格蘭威士忌風靡全球，近年來除了本島四大產區外，周圍島嶼如：愛倫島、斯凱島、吉拉島、茂爾島、奧克尼島⋯⋯等也聲名大噪，但沒有一個產區能夠取代艾雷島（Islay）在全球飲迷心中的地位，甚至有人認為只有產於此處的才能稱作正統泥煤威士忌！從事威士忌產業至五代的「莫里森家族」於 2020 年正式推出了全新艾雷島品牌「MAC-TALLA 慕特樂」，其獨特之處來自於莫里森家族與艾雷島的淵源。在 60 至 90 年代，莫里森家族曾共同持有艾雷島最古老的酒廠 – 波摩（Bowmore，成立於 1779 年），從此與艾雷島緊密連結。長年以來，莫里森家族運用與艾雷島各酒廠的良好關係，購入了許多優質的橡木桶持續熟陳。MAC-TALLA 在蓋爾語為「迴聲」之意，莫里森家族希望能藉由這個品牌打破世人對艾雷島威士忌的極端印象，讓消費者可以品嚐到艾雷島不同面向的風味與特色，藉此獲得美好的感官迴聲，與品牌名稱相互呼應！

MAC-TALLA 是莫里森家族艾雷島之魂的精神所在，運用了數十年來累積的豐富窖藏，挑選出他們認為最能夠表現艾雷島特色的單一麥芽威士忌裝瓶上市；同樣堅持自然酒色，不添加焦糖色素，呈現威士忌的自然健康原色，讓人放心品嚐；非冷凝過濾製程保留酒液原始芳香物質（酯類、醇類、酚類），風味鮮明！推出以來已在國際烈酒競賽中得到了 1 金 4 銀的肯定，有口皆碑！

為了使台灣威士忌先進與媒體朋友深入瞭解這兩個新品牌，台灣總代理維他露集團假台北美福大飯店盛大舉辦上市發表會，並請來本次合作單位代表：台灣第一位女性雙耳小酒杯執持者，曾擔任美國、英國、德國等多國烈酒國際賽事評審，有「威士忌女王」美譽的 Julie Lee 李素溶女士，與維他露集團副總經理邱建華先生共同主持品牌上市啟動儀式，並合影紀念這歷史性的一刻。接著由馬可波羅品酒研究社創辦人兼首席顧問 Ellis Liao 廖安仁先生擔任講師，為在場來賓介紹 OLD PERTH 歐柏斯與 MAC-TALLA 慕特樂的品牌故事，並帶領各位專家品飲精采酒款，在場嘉賓品飲後無不被雙品牌的優異酒質與美好風味所驚艷，也期待藉由他們的影響力，將雙品牌「獻給真正懂威士忌的人」！

※ 警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。